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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beytüllahim Papazı Isaac: Bu soykırım bitmeden hayat normale dönemez

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi papazı Munther Isaac, Gazze'de 7 Ekim'de başlayan saldırıların dini değil politik bir çatışma olduğunu ve soykırım bitmeden hayatın normale dönemeyeceğini söyledi.

Muhammed Enes Çallı  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Beytüllahim Papazı Isaac: Bu soykırım bitmeden hayat normale dönemez Fotoğraf: Belal Khaled/AA

Ankara

​​​​​​​Hz. İsa'nın doğum yeri olan ve Noel kutlamalarının iptal edildiği Batı Şeria'daki Beytüllahim kentindeki papaz Isaac, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Noel seremonisindeki vaazında "Hz. İsa bugün doğmuş olsaydı, molozlar altında dünyaya gelirdi." sözleriyle tanınan Isaac, "Beytüllahim'den dünyaya" hitap ettiği vaazının dünya çapında yankı uyandırmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Isaac, Noel vaazının özellikle Gazze'deki "soykırımı" destekleyen kiliselere, insan haklarını savunduğunu ve özgür dünyanın bir parçası olduğunu iddia eden hükümetlere "yöneltilmiş bir mesaj" olduğunu kaydetti.

Vaaz sonrasında pek çok Müslüman ve Yahudi dini liderlerin kendisiyle iletişime geçtiğini ve çağrısını desteklediğini belirten Isaac, tüm Filistinlilerin işgalde aynı zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Isaac, İsrail'de mevcut hükümet başa geçtiğinden bu yana Filistin'deki Hristiyan ruhbana ve kutsal mekanlarına yapılan saldırıların arttığını vurgulayarak, "Bu, bölge üzerinde politik bir çatışma, dini değil. Bizler topraklarımızın sömürülmesine, siyonist harekete karşıyız. Yahudilerle bir sorunumuz yok." dedi.

Beytüllahim kiliselerinin Noel kutlamalarını iptal etmesi yönündeki kararın ilk kez alındığına dikkati çeken Isaac, "Bu soykırım bitmeden hayat normale dönemez." ifadesini kullandı.

Isaac, 7 Ekim itibariyle İsrail'in tüm Filistin yerleşimlerini kuşatma altına alması üzerine Beytüllahim'i ziyaret eden hacı sayısının azaldığını, hac seferlerinin iptal edilmesinden birçok işletmenin zarar gördüğünü ve birçok Hristiyan Filistinli ailenin bölgeyi terk ettiğini söyledi.

"Sessiz kalan zulmü destekler"

Gazze konusunda Hristiyan aleminin bölündüğünü ve ABD'deki bazı Evanjelist kiliselerin İsrail'i desteklediğini anlatan Isaac, şu değerlendirmede bulundu:

"Filistinli olduğum için değil, öncelikle bir Hıristiyan olduğum için bu seslerden rahatsızlık duyuyorum ve çağrılarımı yineleyeceğim. İnancı olan hiç kimsenin bu savaşı kabul edeceğini düşünmüyorum." dedi.

Isaac, Batılı hükümetlerin Gazze'deki gelişmeler karşısındaki duruşunu "iki yüzlü" olarak tanımlayarak Rusya'nın Ukrayna'daki elektrik hattını kestiğinde savaş suçu sayılması ancak İsrail'in aynı eyleminin kendini müdafaa sayılmasını örnek gösterdi.

Söz konusu hükümetlerin İsrail'i kınamamasının ve Gazze'ye yapılan insani yardımı arttırmamasının dehşet verici olduğunu söyleyen Isaac, İsrail'e "yeterince baskı" yapılmadığını savundu.

Isaac, Gazze'de kaydedilen görüntüleri işaret ederek "Gazze'de tekrar yaşamın yeşermesi ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefliyorlar." ifadesini kullandı.

Tüm Hristiyanları, "boş empati ve barış çağrıları" yapan hükümetlerine baskı kurmaya ve İsrail karşısında durmaya çağıran Isaac, "Bazı Hristiyanlar tarafsız kalmayı seçiyor. Sessiz kalan zulmü destekler." dedi.

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