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Dünya

Beyrut patlaması sırasında ağır yaralanan bir kişi 14 ay sonra vefat etti

İdiris Okuduci   | 28.09.2021
Beyrut patlaması sırasında ağır yaralanan bir kişi 14 ay sonra vefat etti

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'deki liman patlamasında yaralanan bir kişinin, 14 ay sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlama sırasında ağır yaralandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda tedavisine devam edilen 35 yaşındaki İbrahim Harbi hayata gözlerini yumdu.

Haberde, patlama sırasında limana yakın muhasebe ofisinde bulunan Harbi, olayda ağır bir şekilde yaralananlar arasındaydı.

Nişanlı olduğu belirtilen Harbi'nin, yaralandıktan sonra ilk üç ay hastanede yoğun bakım ünitesinde kaldığı, ardından bilinci yarı açık şekilde rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü aktarıldı.

Harbi'nin, 3 gün önce baba evine getirildiği ve gece saatlerinde vefat ettiği belirtildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Olayın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen patlamayla ilgili soruşturma sonuçsuz bir şekilde devam ediyor.

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