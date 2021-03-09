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Dünya

Beyaz Saray'dan Meksika sınırına gelen göçmenlerin çoğunun geri çevrileceği mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkenin Meksika sınırına gelen göçmenlere, "Şu anda sınıra gelmenin zamanı değil, gelenlerin çoğunluğu geri çevrilecek." mesajını verdi.

Dildar Baykan   | 09.03.2021
Beyaz Saray'dan Meksika sınırına gelen göçmenlerin çoğunun geri çevrileceği mesajı

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Meksika sınırında son dönemde artan göçmen trafiği ve refakatsız çocuklarla ilgili soruları yanıtladı.

Meksika sınırındaki refakatsiz çocukların sayısının son 2 haftada üçe katlandığıyla ilgili haberlerin sorulması üzerine Psaki, "Ben bu haberleri doğrulayamam. Bu soruları, İç Güvenlik Bakanlığına sormalısınız." dedi.

Biden yönetiminin, sınırda refakatsiz çocukların tutulduğu tesislere gazetecilerin girmesine ne zaman izin vereceğiyle ilgili soru üzerine Psaki, "Bunun için size bir zaman veremem. Mahremiyete saygı duymalıyız ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokollerine uymalıyız." ifadesini kullandı.

İnsanlık onurunun korunmasının Biden yönetiminin önceliği olduğuna işaret eden Psaki, Meksika sınırına gelen göçmenlere, "Şu anda sınıra gelmenin zamanı değil, gelenlerin çoğu geri çevrilecek." diye konuştu.

Psaki, sınırdaki refakatsiz çocuklar konusunda da dikkatli davrandıklarını ve bu sayının gelecek günlerde artabileceğini kaydetti.

Trump yönetiminin politikalarına atıfta bulunan Psaki, "Biz en azından çocukları, ailelerinin kollarından çekip almıyoruz." dedi.

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