Euro
8.88
Dolar
7.31
BIST 100
1,473.45
Altın
1,858.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray'dan İran ile nükleer anlaşma konusunda 'kısıtlamaların genişletilmesi ve uzatılması' vurgusu

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Beyaz Saray'da gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dildar Baykan   | 29.01.2021
Beyaz Saray'dan İran ile nükleer anlaşma konusunda 'kısıtlamaların genişletilmesi ve uzatılması' vurgusu

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda ellerinde bir zaman çizelgesi olmadığını belirterek "Başkan Biden, ABD'nin diplomasi yoluyla nükleer kısıtlamaları genişletmesi ve uzatması, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri de dahil endişe konularına temas edilmesi gerektiğine inanıyor." açıklamasında bulundu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden yönetiminin seçim vaatlerinden biri olan İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunun sorulması üzerine Psaki "Ben anlaşmaya geri dönülmesi konusunda bir zaman çizelgesi veremem. Ancak tabii ki İran'ın nükleer anlaşmanın gerekliliklerine uyması lazım." ifadesini kullandı.

Psaki, daha önce de ifade ettikleri gibi ABD Başkanı Joe Biden'ın İran ile ilişkiler inşa etme konusunda şans gördüğünü aktararak "Biden, ABD'nin diplomasi yoluyla nükleer kısıtlamaları genişletmesi ve uzatması, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri de dahil endişe konularına temas edilmesi gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

İran ile nükleer anlaşma konusunda, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını belirten Psaki, bu konuda ilerleme kaydedeceklerine inandıklarını kaydetti.

Biden, Putin'den Navalnıy'ın salıverilmesini istemiş

Psaki, Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın salıverilmesinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Daha önceki birçok kez bu konuda açık çağrıda bulunduk. Biden da Putin'e bu konuda çağrıda bulundu." diye konuştu.

Sözcü Psaki, Biden'ın bu çağrısına Putin'in ne yanıt verdiği konusunda ise yorum yapmadı.

Çin ile ilişkiler gözden geçiriliyor

ABD'nin önceki başkanı Donald Trump döneminde, Çin ile imzalanan birinci faz ticari anlaşmanın geleceğinin ne olacağının sorulması üzerine Psaki, dış politika önceliklerin müttefikleri ve ortaklarıyla Çin konusunda iş birliği ve iletişim olduğunu belirtti.

Psaki, sadece ekonomi alanında değil, strateji ve güvenlik konusunda da kendilerine bir yol haritası çizeceklerini dile getirerek"Trump dönemindeki tüm politikaları gözden geçiriyoruz, buna Çin de dahil." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Kovid-19 aşısının ihracatını izne bağlıyor
ZTürkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı
İngiltere, tehditlere rağmen AB'ye aşı göndermeyecek
AstraZeneca'nın aşısına AB'de kullanım onayı için tavsiye kararı çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti

Benzer haberler

Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı

Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı

Beyaz Saray'dan İran ile nükleer anlaşma konusunda 'kısıtlamaların genişletilmesi ve uzatılması' vurgusu

İsrail Savunma Bakanı Gantz, CENTCOM Komutanı McKenzie ile görüştü

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti
Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor

Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor
Afganistan barış görüşmelerinde mesafe alınamıyor

Afganistan barış görüşmelerinde mesafe alınamıyor