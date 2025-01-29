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Dünya

Beyaz Saray: Trump'ın istediği herkesi görevden alma yetkisi var

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürütmenin başı olarak yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Hakan Çopur  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Beyaz Saray: Trump'ın istediği herkesi görevden alma yetkisi var

Washington

Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ikinci Trump döneminin ilk Beyaz Saray basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, Trump'ın, görevinin ilk haftasında çok sayıda federal çalışanın işine son vermesiyle ilgili sorulara yanıt verirken, bunun Trump'ın yetkisi dahilinde olduğunu belirtti.

27 yaşındaki ABD'li sözcü, "Kendisi yürütme organının başıdır ve bu nedenle yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahiptir." dedi.

Leavitt, Trump'ın bunu yapmaya yetkisi olduğu konusunda Beyaz Saray'ın emin olduğunu ve Başkan'ın istemediği bir kişiyle çalışmayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.

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