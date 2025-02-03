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Dünya

Beyaz Saray, tarifelerin ticaret savaşı değil, uyuşturucu savaşı olduğunu savundu

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Hassett, ABD Başkanı Trump'ın tarifelere ilişkin kararnamesine dair, bunun ticaret değil, uyuşturucu savaşı olduğunu ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Beyaz Saray, tarifelerin ticaret savaşı değil, uyuşturucu savaşı olduğunu savundu

Washington

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararnamesini Meksika'nın "çok ciddi" olarak ele aldığını, Kanada'nın ise bunu ticaret savaşı olarak "yanlış anladığını" belirterek, bunun ticaret değil, uyuşturucu savaşı olduğunu ifade etti.

Hassett, CNBC'ye verdiği röportajda, Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hikayenin tamamen yanlış anlatıldığını düşündüğünü belirten Hassett, kararnamenin okunması gerektiğini ve Trump'ın bunun "bir ticaret savaşı değil, uyuşturucu savaşı" olduğu konusunda kesinlikle net olduğunu aktardı.

Hassett, hafta sonu yaptıkları görüşmelerde Meksikalıların kararnamede belirtilenleri yapma konusunda "çok ciddi" olduğunu fark ettiklerini ancak Kanadalıların kararnameyi yanlış anladığını ve bunu bir ticaret savaşı olarak yorumladığını ifade etti.

Direktör Hassett, "Bu yüzde 100 uyuşturucu savaşı. Fentanil ile ilgili. Geçen yıl Vietnam Savaşı'ndan daha fazla insan öldü ve Başkan Trump bunu durdurmaya söz verdi." değerlendirmesinde bulundu.

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