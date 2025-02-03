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Dünya

Beyaz Saray, Musk'ın Trump için "özel bir hükümet çalışanı" olduğunu açıkladı

Beyaz Saray, iş insanı Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump için "özel bir hükümet çalışanı" olarak görev yaptığını bildirdi.

Mücahit Oktay  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Beyaz Saray, Musk'ın Trump için "özel bir hükümet çalışanı" olduğunu açıkladı

New York

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD'nin yeni hükümetiyle ilgili değerlendirmesinde, Musk'ın Trump'a bağlı "özel bir hükümet çalışanı" statüsünde hareket ettiği, Beyaz Saray kompleksinde bir resmi e-posta adresi ve ofisi bulunduğu bilgisini paylaştı.

Musk'ın, federal yönergeler uyarınca kamuya açık bir mali açıklama raporu sunmasının "pek olası olmadığını" belirten yetkili, uzay şirketi Space X, sosyal medya platformu X ve elektrikli araç Tesla gibi çok büyük yatırımların sahibi olan iş insanının Beyaz Saray için yaptığı işten maaş almadığını vurguladı.

Yetkili, Musk'ın yasalara uyduğunu söylemenin dışında ayrıntıya girmedi.

ABD'de özel hükümet çalışanları, genellikle pozisyonlarına yeni hükümetin kurulmasını takip eden 130 gün içine atanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Florida'da geçirdiği hafta sonu tatili dönüşü Musk'la ilgili, "Bence Elon iyi bir iş çıkarıyor. O büyük bir maliyet azaltıcı." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD Kongresi'nin Demokrat üyeleri, Musk'ın federal hükümette "hesap verebilirlik olmadan ve potansiyel olarak yasaya aykırı hareket ederek gücünü pekiştirdiğine" dair endişelerini paylaşmıştı.

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