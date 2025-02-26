Beyaz Saray, Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına yönetici vekilini açıkladı
Beyaz Saray, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanında (DOGE) Amy Gleason adlı bir yönetici vekili bulunduğunu bildirdi.
Ankara
NBC News'un haberine göre, Gleason'ın DOGE yönetici vekili olduğunu açıklayan Beyaz Saray, Gleason'ın bu göreve ne zaman atandığına dair bilgi sunmadı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise dün düzenlediği basın brifinginde, ABD'li milyarder Elon Musk'ın yönetici sıfatına sahip olmadan DOGE'yi hala "denetlediğini" söyledi.
Gleason'un atanması, Adalet Bakanlığı'ndaki avukatlar tarafından DOGE'nin güç yapısına ilişkin bir hafta süren sorgulamanın ardından geldi.
Cato Enstitüsü'nde anayasal çalışmalar alanında kıdemli bir araştırmacı olan Walter Olson, gönderdiği bir e-postada, "Son birkaç hafta içinde yönetim, avukatları, Elon Musk ve DOGE çalışanları şaşırtıcı çeşitlilikte pozisyonlar aldı." dedi.
Olson, ABD Adalet Bakanlığı'nın tutumunun Musk'ın yetkisine itiraz eden davalarla mücadele etmek için tasarlanmış bir strateji olduğuna inandığını söyledi.
Adalet Bakanlığı Hukuk Dairesi'nde özel danışman olarak görev yapan Joshua Gardner, 17 Şubat'ta bir mahkeme dosyasında konuyu gündeme getirerek, Musk'ı sınırlı yönetim kabiliyetine sahip bir Beyaz Saray danışmanı olarak tanımlamıştı.
Gardner, Musk'ın bir Beyaz Saray Ofisi'nin çalışanı olduğunu ve diğer üst düzey Beyaz Saray yetkilileri gibi sadece Trump'a tavsiyede bulunma veya başkanın direktiflerini iletme yetkisine sahip olduğunu ifade etmişti.
ABD Bölge Yargıcı Tanya Chutkan, 18 Şubat'ta verdiği bir kararda Musk'ın unvanından bağımsız olarak, "DOGE personelinin çalışmalarını yönlendirdiğini" ve "yürütme organını temelden yeniden şekillendirmek için hızla adımlar attığını" belirtmişti.
Hukuk sitesi Lawfare'in haberine göre, DOGE'nin federal hükümet verilerine erişimine itiraz etmek için işçi sendikaları tarafından açılan bir davaya karşı yönetimi savunmak üzere mahkemede bulunan Adalet Bakanlığı avukatı Bradley Humphreys, 24 Şubat'ta, federal bölge yargıcı tarafından sorgulandığında DOGE'yi kimin yönettiği konusunda herhangi bir bilgisi olmadığını söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 19 Şubat'ta Miami'de yatırımcı ve şirket yöneticilerinden oluşan bir dinleyici kitlesine yaptığı konuşma sırasında, "Hükümetin Verimliliği Departmanını kuran bir kararname imzaladım ve başına Elon Musk adında birini getirdim." demişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.