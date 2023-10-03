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Dünya

Beyaz Saray: (Geçici bütçede yer almayan) Ukrayna'ya yardım paketi yakında gelecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı geçici bütçe tasarısında yer almayan Ukrayna'ya yardım için yakın zamanda yeni bir destek paketinin açıklanacağını söyledi.

Aynur Şeyma Asan  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Beyaz Saray: (Geçici bütçede yer almayan) Ukrayna'ya yardım paketi yakında gelecek

Ankara

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Biden'ın imzaladığı 45 günlük geçici bütçe tasarısında, Ukrayna'ya desteğin devamını sağlayacak yeni bir finansman bulunmamasına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin, Ukrayna'ya "desteğini gösteren" bir yardım paketi daha olacağına işaret eden Jean-Pierre, "Ukrayna'nın arkasında çok güçlü uluslararası bir koalisyon var." dedi.

Jean-Pierre, geçici bütçe tasarısı kapsamında olmamasına rağmen Ukrayna'ya ABD’nin "başkanlık yetkileri çerçevesinde" kendi envanterinden yapacağı söz konusu yardımların "bir süre daha devam edebileceğini fakat bunun uzun vadeli bir çözüm olmadığını" vurgulayarak söz konusu yardım paketinin detaylarıyla ilgili Savunma Bakanlığının daha kapsamlı bilgi verebileceğini kaydetti.

Ukrayna'ya yapılan yardımlar, ABD Kongresinde gerginliği artırıyor

Biden'ın 2023 mali yılının bitimine 1 saatten az kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarıyı imzalamasıyla hükümetin kapanmasının önüne geçilmişti.

Söz konusu tasarı, 17 Kasım'a kadar federal kurumlara ödenek sağlarken, Kongre'de 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için zaman tanıyacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Kongre'nin ezici çoğunluğunun, Ukrayna'ya olan desteklerinde kararlı olmasına rağmen bütçe tasarısında bu desteğin devamını sağlayacak yeni bir finansman bulunmadığına değinen Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin kesilmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceklerini bildirmişti.

Biden, Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmek için bu yöndeki ayrı bir destek paketinin yakın zamanda oylanacağını umduğunu kaydetmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz, McCarthy'nin, Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli anlaşma yaptığını iddia etmiş, McCarthy'nin, "koltuğundan edilmesi" için hafta içinde oylama yapılabileceği imasında bulunmuştu.

Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya "açık çek" politikası uygulanmasını eleştirerek Kiev'e daha fazla yardım yapılmaması çağrısında bulunuyor.

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