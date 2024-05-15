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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray: Gazze'de mahsur kalan ABD'li doktorların kurtarılması için çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Gazze'de bir hastanede mahsur kalan ve bölgeden ayrılamayan 19 ABD'li doktorun kurtarılması için "ellerinden gelen her şeyi" yaptıklarını söyledi.

Hakan Çopur  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Beyaz Saray: Gazze'de mahsur kalan ABD'li doktorların kurtarılması için çalışıyoruz Fotoğraf: Jehad Alshrafi/AA

Washington

Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ve burada mahsur kalan ABD vatandaşı doktorlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması dolayısıyla görev yaptıkları Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nden ayrılamayan ve bölgede mahsur kalan doktorların aileleri, yakınları ve İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını belirten Jean-Pierre, "Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Jean-Pierre, Refah'a bir saldırı olsa da olmasa da 19 ABD'li doktorun bir an önce bölgeden ayrılabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü'nden Refah vurgusu

Öte yandan İsrail'in Refah'a yönelik büyük bir saldırı başlatmaması konusundaki hassasiyetlerini bir kez daha dile getiren Beyaz Saray Sözcüsü, böyle bir saldırıyı desteklemediklerini vurguladı.

1,5 milyon sivilin sığındığı bir bölgeye yapılacak kapsamlı bir saldırının sonuçlarının ağır olacağını kaydeden Jean-Pierre, "Bu konuda Başkan'ın duruşu nettir, biz İsrail'in güvenilir bir plan olmadan Refah'a kapsamlı bir operasyon düzenlemesini desteklemiyoruz. Bu konuda başından itibaren söylediğimiz yerdeyiz." yorumunu yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Gazze'de ateşkes konusunda ilgili tüm muhataplarla görüşmeler yaptığını da ifade eden sözcü, Gazze'ye giren insani yardım miktarının yetersiz olduğunu ve bu konuda hem İsrail hem de Mısır tarafıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

1 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bir görevle Gazzeli sivillere yardım amacıyla bölgeye giden 19 doktorun, Avrupa Hastanesi'ndeki çalışmalarından sonra geçen pazartesi günü ayrılacak şekilde plan yaptıkları, ancak Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması dolayısıyla ayrılamadıkları bildirilmişti.

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