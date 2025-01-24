Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,772.70
ETH/USDT
3,393.30
BTC/USDT
106,791.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya’nın Selçuklu ilçesinde üç katlı binada göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis 112 acil sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.
logo
Dünya

Beyaz Saray, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşların başladığını duyurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşların başladığını duyurdu.

Şerife Çetin  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Beyaz Saray, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşların başladığını duyurdu

New York

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sıraya girmiş insanların askeri uçağa bindirildiği bir fotoğrafı paylaşan Leavitt, "Sınır dışı etme uçuşları başladı." ifadelerini kullandı.

Leavitt, ABD Başkanı Donal Trump'ın tüm dünyaya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Eğer ABD'ye yasa dışı yollarla girerseniz, ciddi sonuçlarla karşılaşırsınız." ifadesini kullandı.

Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da 3 katlı bina çöktü
Yol verilmeyen ambulanstaki sağlık ekibi, hastaya koşarak ulaşmak zorunda kaldı
Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman'da 2 polisi şehit eden sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kartalkaya'daki yangından ailesiyle birlikte kurtulan afetzede, yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınına karışan "Oath Keepers"ın lideri Rhodes'a Washington'a giriş yasağı

ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınına karışan "Oath Keepers"ın lideri Rhodes'a Washington'a giriş yasağı

Beyaz Saray, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşların başladığını duyurdu

ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'e silah ambargosu çağrısını yineledi

Putin, Trump'la bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi

Putin, Trump'la bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi
Trump'ın göçmen politikaları nedeniyle Little Village Mahallesi'nin sokakları tenhalaştı

Trump'ın göçmen politikaları nedeniyle Little Village Mahallesi'nin sokakları tenhalaştı
ABD'de trans olduğunu söyleyerek kadın soyunma odasına giren adam birçok cinsel suçtan sabıkalı çıktı

ABD'de trans olduğunu söyleyerek kadın soyunma odasına giren adam birçok cinsel suçtan sabıkalı çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet