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Dünya

Beyaz Saray, "Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarını' endişeyle takip ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından endişe duyduklarını ve olayları yakından takip ettiklerini belirtirken, İsrail'i kınamaktan kaçındı.

Dildar Baykan   | 10.05.2021
Beyaz Saray, "Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarını' endişeyle takip ediyor

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğu Kudüs'ten "İsrail" olarak bahseden Psaki, "İsrail'de devam eden şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. Son günlerde gördüğümüz şiddetli çatışmalar dahil, bölgedeki durumdan endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın hafta sonu İsrailli mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Psaki, "Sullivan, Filistinli ailelerin evlerinden muhtemel tahliyeleri hakkındaki endişelerini bir kez daha dile getirdi. İkili ayrıca, Gazze'den İsrail'e füze atılmasının kabul edilemeyeceği ve bunun kınanması gerektiği konusunda mutabık kaldı." görüşünü paylaştı.

Psaki, ulusal güvenlik ekibinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini sözlerine eklerken, İsrail'in Filistinlileri yerlerinden etmeye yönelik politikalarını ve Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınamaktan kaçındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak, cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda, 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

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