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Dünya

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

Safiye Karabacak, Mustafa Deveci   | 10.05.2021
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

Gazze

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.

İsrail gazetesi: İsrail kabinesi Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi 

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini kabul ettiği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı." ifadesini kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

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