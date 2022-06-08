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Dünya

Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Cüneyt Karadağ, Erbil Başay   | 08.06.2022
Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü

Berlin

Berlin Polisi Sözcüsü Thilo Cabitz, olay yerinde yaptığı açıklamada, yerel saat ile 10.30'da, bir kişinin aracını insanların üzerine sürdüğünü belirterek, "Şu an bunun kasıtlı bir eylem mi trafik kazası mı yoksa tıbbi acil durum olup olmadığını inceliyoruz." dedi.

Cabitz, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda insanın yaralandığını aktardı.

Araç sürücüsünün olay yerindeki insanlar tarafından tutulduğu, polis ekipleri olay yerine geldiğinde bu kişinin göz altına alındığını bildiren Cabitz, sorgulamanın devam ettiğini aktardı.

Cabitz, henüz incelemenin başında olduklarını, gelişmelere ilişkin bilgileri, kendisine ulaştığında paylaşabileceğini kaydetti.

Kentin en işlek caddelerinden olan Kufürstendamm ile Ranke Caddesi'nin kesiştiği yerde bir kişi aracını yayaların üzerine sürmüştü.

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