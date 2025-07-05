Berlin’de polis, Filistin’e destek yürüyüşün tamamlanmasına izin vermedi
Almanya’nın başkenti Berlin’de polis, yüzlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünün tamamlanmasına izin vermedi.
Berlin
İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek vermek için yüzlerce kişi Wilmerdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplandı.
Yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile “Gazze’yi açlıkla öldürmeyi durdurun”, “Savaş suçlusu İsrail” ve “Siyonizm dünyanın kanseridir” yazılı dövizler taşıdı.
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Almanya’nın başkenti Berlin’de polis, Filistin’e destek yürüyüşün tamamlanmasına izin vermedi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 5, 2025
◾ Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı
◾ Çok sayıda kişi gözaltına alındıhttps://t.co/No7r59z1so pic.twitter.com/fb2Fvoetgn
Eylemde, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümeti ve İsrail’in aleyhine sloganlar atıldı.
Göstericiler yaklaşık 600 metre yürüdükten sonra polis, suç işlendiği gerekçesiyle yürüyüşü durdurdu.
Polis hoparlörlerden protestoculara, Kant ve Wieland caddelerinin kesiştiği bölgede 1 saat süreyle gösteri yapılabileceklerini duyurdu.
Yoğun güvenlik önlemi alan polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.