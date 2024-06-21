Dolar
32.83
Euro
35.07
Altın
2,330.63
ETH/USDT
3,505.40
BTC/USDT
64,072.00
BIST 100
10,756.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Berlin’de Filistin destekçisi öğrenciler, Hür Üniversitesi önünde kamp kurdu

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin destekçisi öğrenciler, Hür Üniversitesinin Henry-Ford-Bau binası önünde kamp kurdu.

Erbil Başay  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Berlin’de Filistin destekçisi öğrenciler, Hür Üniversitesi önünde kamp kurdu Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Öğrenciler, üniversite bahçesinde Filistin’e destek vermek amacıyla kurdukları “çadır kampın” 7 Mayıs’ta polislerce dağıtılmasından 1,5 ay sonra yeni çadır eylemi başlattı.

Öğrenciler, kurdukları kampla İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma, Berlin’deki Yüksek Eğitim Yasası’nın sertleştirilmesine, aşırı sağın yükselmesine ve Almanya'da Filistin destekçilerine yönelik baskıya dikkati çekiyor.

"Eleştirel akademik alan oluşturmak istiyoruz"

Eylemi organize eden grubun sözcülerinden Ciclia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin Henry-Ford Bau binasının önünde aşırı sağın yükselmesinin, baskıların ve Gazze’deki soykırımın tartışılabileceği eleştirel alan açmak amacıyla "protesto kampı" kurduklarını belirtti.

Cicilia, “Üniversitelerdeki öğrencilerin, çalışanların ve öğretim görevlilerinin bu konuları tartışabilecekleri ve üniversitemiz de dahil olmak üzere (Alman) kurumların Filistin'deki soykırıma ilişkin suç ortaklığını değerlendirebilecekleri eleştirel akademik alan oluşturmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu eylem için bir hafta izin alındığını dile getiren Cicilia, "Burada şimdi bir gece kalabildik, bir hafta boyunca burada kalacağız. İçeriklerle, tartışmalarla mücadeleyle eylemimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Cicilia, öğrencilerin taleplerine ilişkin soru üzerine, “İlk talebimiz zaten ifade edildi ve bu nedenle (eylem için) bu yeri seçtik. Çok iyi tanınan Yahudi karşıtı Henry Ford'un adını taşıyan Henry-Ford binasının önündeyiz ve bu binanın adının değiştirilmesini isteyen uzun öğrenci mücadele geleneğini takip ediyoruz." dedi.

Sonraki taleplerinin kampta demokratik süreç içinde kararlaştırılacağını anlatan Cicilia, bu talepleri şekillendirmek ve Berlin Hür Üniversitesinin gerçekten hür olmasına yardımcı olmak isteyen herkesin eyleme katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Üniversite yönetiminden açıklama

Berlin Hür Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin eylemi organize etmediği ve izin vermediği belirtilerek, bu alanın kamuya açık kabul edildiği, bu nedenle eylemin Toplanma Özgürlüğü Yasası kapsamına girdiği bildirildi.

Berlin Hür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günter Ziegler de antisemitizm, ırkçılık, Müslümanlara yönelik düşmanlık ve diğer ayrımcılık türlerinin yanı sıra her türlü şiddet, şiddete teşvik ve mülke zarar vermenin kendileri için kırmızı çizgi oluşturduğunu belirterek, bu tür davranışların gerçekleşmesi halinde suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Hür Üniversitesi'nde 7 Mayıs’ta yaklaşık 150 öğrenci, Filistin’e destek vermek ve Almanya’da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis, gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sadakataşı Derneği, yaklaşık 1 milyon kişiye kurban eti dağıttı
Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama
Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye, Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından memnun

Benzer haberler

Refah Belediye Başkanı Sufi, kentin İsrail'in askeri operasyon alanına dönüştüğünü söyledi

Refah Belediye Başkanı Sufi, kentin İsrail'in askeri operasyon alanına dönüştüğünü söyledi

Sadakataşı Derneği, yaklaşık 1 milyon kişiye kurban eti dağıttı

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de en az 10 bin hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

TotalEnergies ve EnBW, Almanya'daki 3,02 milyar avroluk RES ihalelerinin kazananları oldu

TotalEnergies ve EnBW, Almanya'daki 3,02 milyar avroluk RES ihalelerinin kazananları oldu
Türkiye, Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından memnun

Türkiye, Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından memnun
Berlin’de Filistin destekçisi öğrenciler, Hür Üniversitesi önünde kamp kurdu

Berlin’de Filistin destekçisi öğrenciler, Hür Üniversitesi önünde kamp kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet