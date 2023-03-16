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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.-VTR-
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Dünya

Berdimuhamedov: Gelecek zirvede Türkmenistan’ın TDT'ye tam üye olarak kabul edilmesini ümit ediyorum

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkesinin gelecek zirvede Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) tam üye olacağını ümit ettiğini söyledi.

Merdan Velhanov  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Berdimuhamedov: Gelecek zirvede Türkmenistan’ın TDT'ye tam üye olarak kabul edilmesini ümit ediyorum Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

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Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Bu zirveye TDT gözlemci üye ülkesinin temsilcisi olarak değil aynı zamanda TDT Aksakallar Konseyi üyesi olarak katıldığını ifade eden Berdimuhamedov, "Gelecek zirvede Türkmenistan’ın Devlet Başkanı'nın katılımıyla TDT'ye tam üye olarak kabul edilmesini ümit ediyorum." dedi.

Berdimuhamedov, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere ilişkin, "Depremde binlerce kişi vefat etti, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Zirvenin ana konusunun doğal afetler ve olağanüstü halleri yönetmek olduğunu belirten Berdimuhamedov, "Türk devletleri olarak dayanışma sağlamamız, birbirimize destek vermemiz ve birlik olmamız önemli." şeklinde konuştu.

Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın bağımsızlığını destekleyen ilk ülkenin Türkiye olduğunu anımsatarak, iki ülke arasında siyasi, ticari-ekonomik, kültürel-insani alanlarda birçok işbirliğinin ve projenin hayata geçirildiğini aktardı.

Türkmenistan’ın dünyada tarafsızlık statüsünün iki defa tescil edildiğini dile getiren Berdimuhamedov, tarafsızlık statüsünün tescillenmesinde de Türkiye’nin Türkmenistan’ı desteklediğini ifade etti.

"Türkmen gazını sizin ülkenize taşımak meselesini değerlendirmeye hazırım"

Türk girişimcilerin 2000 senesinden itibaren Türkmenistan’da hayata geçirdiği projelerin toplam maliyetinin 110 milyar 382 milyon 53 bin dolar olduğu bilgisini veren Berdimuhamedov, "Daha dün 1,5 milyar dolar değerinde 3 yeni inşaat projesinin temelini attık. Bu inşaat projelerinde yine Türk kardeşlerimize ve girişimcilere inandık ve onlara teslim ettik. Gelecekte de bu tür projeleri hayata geçirmek için Türk girişimciler ile çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Türk Cumhuriyetleri kapsamında büyük projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili konuşan Berdimuhamedov, şunları kaydetti:

"Eğer biz Türk dili konuşan ülkelerle hukuk ve kanunlarımızı güçlendirirsek, çeşitlendirme politikası ile her bir Türk kardeşimizin ailesine Türkmen sıcaklığını taşıyabiliriz. İlk olarak, Türkmen gazını sizin ülkenize taşımak meselesini değerlendirmeye hazırım. Enerji konusunda ise eğer gerekirse doğal gaz boru hattının yanında elektrik enerji hattının taşınması konusunu da görüşmeye hazırız. Gelecekte hayata geçirilmek üzere bu tür büyük projelerin bizi beklediğini ifade etmek istiyorum.”

Berdimuhamedov, TDT üye ülkelerinin coğrafi konumlarının sismik bölgelerde yer aldığını ifade ederek, "Bu ise zaman zaman deprem gibi doğal afetlerin yaşanmasına sebep oluyor. Bu yüzden sismik bölgelerin güvenliği konusunda çalışmaların yapılması önemli. TDT kapsamında konuyla ilgili güzel teklifler yapıldı ve biz de kendi adımıza jeodinamik ve jeofizik alanlarının temeli ile ilgili işbirliğini başlatmayı teklif ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kültürel insani alanlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Berdimuhamedov, "Gelecek yıl büyük şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. TÜRKSOY tarafından 2024 senesinin Mahtumkulu Firaki Yılı ilan edilmesi ve Türk dünyası kültür başkenti olarak Türkmenistan’ın Anev kentinin seçilmesini vurgulamak istiyorum. Bu alanda verdiğiniz destek için size teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte gözlemci üye olarak değil, TDT tam üye ülkesi olarak hepinizi Türkmenistan’a bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı barış alanında Nobel ödülüne aday olarak gösteriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını dile getiren Berdimuhamedov, "Hürmetli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile biz 22 senedir yakından tanışıyoruz. Bu dönem zarfında Türkmenistan’a verdiğiniz destek için Türkmen halkı adına size teşekkür ediyorum." dedi.

Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygın bir siyasi şahsiyet olduğunu belirterek, "O sadece kendi halkına değil aynı zamanda tüm Müslüman halklarının barış içerisinde yaşaması için büyük gayretler sarf ediyor. Erdoğan, bölgede ve dünyada barış ve güvenliği, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve uluslararası ilişkilerde karşılıklı anlayış konusunda büyük çalışmalar gerçekleştiriyor. Bunları göz önüne alarak biz de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı barış alanında Nobel ödülüne aday gösteriyoruz ve bu alandaki tekliflerin tümünü destekliyoruz. Erdoğan gerçekten de bu uluslararası ödüle layık bir yönetici.” şeklinde konuştu.

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