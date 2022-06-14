Bennett: Lübnan liderliği gaz üretmek yerine gereksiz anlaşmazlıklarla uğraşıyor
İsrail Başbakanı Bennett, ülkesini ziyaret eden İtalyan mevkidaşı Mario Draghi ile görüştü.
Kudüs
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Lübnan yönetiminin Doğu Akdeniz’de doğal gaz çıkarmak yerine “gereksiz anlaşmazlıklarla uğraştığını” savundu.
Bennett, bugün Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde ülkesini ziyaret eden İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.
Bennett, İtalyan mevkidaşı Draghi ile, İsrail ve İtalya arasındaki iş birliğini geliştirmenin yollarını, Ukrayna'daki savaşın etkilerini, küresel gıda kriziyle başa çıkmanın yollarını ve özellikle Mısır üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ihraç etme potansiyeli ışığında enerji alanında iş birliği olanaklarını ele aldı.
Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Bennett, İsrail’in enerji konusunda Avrupa’ya destek olabileceğini kaydetti.
Bennett, “Şu anda Avrupa'nın acilen enerjiye ihtiyacı var ve bizim ekonomik bölge sularımız doğal gaza sahip. Bu, İsrail, İtalya ve Avrupa için iyi bir haber. İsrail doğal gazının Avrupa'da da kullanılabilmesi için gerekli iş birliğini görüştük.” dedi.
İsrail Başbakanı, ülkesi ile Lübnan arasındaki doğal gaz sondaj faaliyetleri konusunda yaşanan anlaşmazlığa da işaret ederek, şunları kaydetti:
“Lübnan'ın ekonomik sularında doğal gazdan yararlanmaya istekli olduğuna karar vereceği günü de sabırsızlıkla bekliyorum. Ne yazık ki Lübnan liderliği vatandaşlarının yararına gaz üretmek yerine gereksiz anlaşmazlıklarla uğraşıyor.”
Bennett, “Lübnan hükümetine ekonomisini iyileştirme ve Lübnan halkı için daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatını değerlendirmesini öneriyorum.” diye konuştu.
Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı
Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.
İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.
İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.
Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'den itibaren Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.
Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.
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