Benin Cumhurbaşkanı darbe girişimine karışıp firar eden askerlerin yakalanacağını söyledi
Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, darbe girişiminin ardından firar eden askerlerin yakalanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Talon, darbe girişiminin engellenmesinin ardından ulusal televizyonda açıklamada bulundu.
Darbe girişimine karışıp ardından firar eden askerlerin yakalanacağını belirten Talon, "Bu akıl dışı girişimin mağdurlarına ve halen kaçan isyancılar tarafından rehin tutulanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onları sağ salim bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Benin'deki askeri darbe girişimi
Benin'de dün sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.
İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.
Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ise akşam saatlerinde devlet televizyonundan darbe girişiminin engellendiğini duyurmuş, olayın sorumlularının cezalandırılacağını bildirmişti.