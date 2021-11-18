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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da yoğun bakım ünitelerinin yarısı Kovid-19 hastalarına ayrılacak

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve hastaneye yatırılanların sayısı hızla artarken hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki yatakların yüzde 50'sinin, Kovid-19 hastalarına ayrılması istendi.

Selen Temizer   | 18.11.2021
Belçika'da yoğun bakım ünitelerinin yarısı Kovid-19 hastalarına ayrılacak

Brüksel

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin ortalamasına göre, virüse bağlı günlük can kaybı sayısı yüzde 23'lük artışla 28'e çıkarken 11 milyon 400 bin nüfuslu ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 484'e yükseldi.

Salgında 4. dalgayı yaşayan ülkede, günlük vaka sayısı yüzde 27'lik artışla 10 bin 494 olarak kaydedildi. Bu, geçen sene ekim ayından bu yana görülen en yüksek sayı oldu.

Her 10 kişiden 9'unun aşılanmış olması nedeniyle ölüm oranı ise geçen senenin 10'da 1'i civarında seyretmeye devam ediyor.

Ülkede 11-17 Kasım tarihlerinde günde 241 kişi hastaneye kaldırılırken bu, bir önceki haftaya göre yüzde 18'lik artışa tekabül etti.

Yoğun bakımda tedavi edilen kişi sayısı, dün itibarıyla 568 olurken bunlardan 297'si solunum cihazına bağlı durumda.

Hükümet, bu durumla baş etmek için hastanelere cuma gününden itibaren yoğun bakım ünitelerindeki yatakların yarısını Kovid-19 hastaları için ayırmaları talimatını verdi.

Tedbirler sıkılaştırıldı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun dün açıkladığı ve 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak tedbirlere göre, açık havada ve kapalı mekanların bir kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu, kaç kişinin bulunduğuna bakılmaksızın geri getirildi.

Ülkede 12 Aralık'a kadar haftanın 4 günü evden çalışma da yeniden zorunlu hale geldi. Söz konusu tarihten sonra ise bu sürenin 3 güne düşürülmesi planlanıyor.

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Belçika'da yoğun bakım ünitelerinin yarısı Kovid-19 hastalarına ayrılacak
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