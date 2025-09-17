Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
Fransa, Belçika, İspanya ve Yunanistan'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
İstanbul
Fransa'nı başkenti Paris'te, Belçika'nın Leuven kentinde, İspanya'nın başkenti Madrid ile Barselona kentinde ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Fransa
Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına son verilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.
Filistin destekçileri, yerel saatle 18.30'dan itibaren Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Ellerinde "Cezayir kazandı, Filistin kazanacak" ve "Gazze'yi kurtarın, İsrail'i durdurun" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Filistin, Filistinlilere ait" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları attı.
Aralarında Fransız milletvekilleri ve İsrailli vatandaşların da yer aldığı göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.
Göstericiler, hükümetlerinin İsrail'e karşı yaptırım kararı almasını ve Avrupa Birliği'nin bölgedeki soykırımı durdurmak için harekete geçmesini talep etti.
İsrailli göstericiler, İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü Filistinli çocukların resimlerini taşıdı.
"Bu, korkunç ötesi"
7 yıldır Fransa'da yaşayan İsrail vatandaşı İnbar Heller Algazi, gösteride AA muhabirine, "Buradayım çünkü benim için Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında hiçbir şey yapmamak veya söylememek mümkün değil." dedi.
Heller Algazi, İsraillilerin bölgede yaşananlara karşı sessiz kalmamalarının önemini vurgulayarak, Gazze'de insanlık dışı bir durumun yaşandığına dikkati çekti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması konusunda kendisini ifade etmek için kelime bulmakta güçlük çektiğini dile getiren Heller Algazi, "Bu, korkunç ötesi. Üzgünüm ve endişeliyim. Sadece bir İsrailli olarak değil, bir insan olarak şu anda yükümlülüğümüz elimizden gelen her şeyi yapmak." ifadelerini kullandı.
Heller Algazi, tanıdığı Gazzeli ailelerin aklından çıkmadığını ve onlar için her gün dua ettiğini dile getirdi.
Belçika
Belçika'da Filistin'e destek veren göstericiler, Katolik Leuven Üniversitesi'nde yeni akademik yılın başlangıcı için düzenlenen geleneksel geçit töreni sırasında yere uzanarak üniversitenin İsrail'le olan ilişkilerini kesmesini talep etti.
Belga haber ajansının haberine göre, yaklaşık 170 gösterici, Leuven kentindeki törenin başlangıç noktası Naamsestraat Caddesi'nde toplandı.
Göstericiler, akademisyenlerin geleneksel geçit töreni için üniversite binasından ayrılmasının ardından cadde üzerinde yere uzandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Üniversitenin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında İsrail merkezli üniversiteler veya şirketlerin dahil olduğu projelerden çekilmesini talep eden göstericiler, "İsrail'i boykot edin", "Yazıklar olsun" ve "Yatırımları geri çek" sloganları attı.
Bazı akademisyenlerin de göstericilere katılarak yere uzanması dikkati çekti.
Üniversitenin yeni Rektörü Severine Vermeire, yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması askıya alınmadıkça İsrailli şirketler veya üniversitelerin dahil olduğu projelerden çekilmenin "çok zor" olduğunu belirtti.
Vermeire, devam eden projelerin "otizm, kanser tedavisi ve travma gibi sağlık" alanında olduğunu ifade ederek, bunların kesintiye uğramamasının "önemli" olduğunu kaydetti.
İspanya
İspanya'da hukukçular başkent Madrid ve Barselona'da meydanlara inerek, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti.
Avukat, hakim ve savcıların bağlı olduğu Filistin'e destek veren bazı derneklerin çağrısıyla cübbeleri ile sokaklara çıkan hukukçular İsrail'in Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Konsolosluğu binaları önünde gösteri yaptı.
Madrid'deki gösteride okunan manifestoda "Filistin ve Gazze bugün uluslararası hukukun mezarlığıdır. Sessiz kalmak soykırıma ortak olmaktır." diyen hukukçular, İsrail'in uluslararası hukuku çiğnediğini ve insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı.
"Bu bir savaş değil soykırım", "Adalet olmadan hukuk olmaz", "Özgür Filistin" sloganları atan İspanyol hukukçular, İsrail'in İspanya'daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarının kapatılması gerektiğini savundu.
AA muhabirine konuşan avukat Jose Manuel Sanchez, "İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşı tüm dünyada herkes kendi pozisyonunda sesini yükseltmeli. Özellikle bizim gibi adaletle, hukukla, insan haklarıyla bağlantılı iş yapanlar daha fazla sesini yükseltmeli." dedi.
Valensiya Barosuna bağlı olan avukat Paratari de "Soykırım yapan İsrail'in insanlık ve savaş suçlarını karşı geldiğimiz için burada gösteri yapıyoruz. Bizler hukukçuyuz, yasaları, uluslararası hukuku biliyoruz. Filistin'de son iki yıldır yaşananlar bir savaş suçu ve Filistin halkına karşı soykırımdır." şeklinde konuştu.
İspanya'da İsrail karşıtı gösteriler özellikle son dönemde toplumun her kesiminde yoğun bir şekilde devam ediyor.
Eğitimden kültür ve sanata, spordan hukuk dünyasına kadar geniş bir yelpazede İsrail'e karşı tepkilerini gösteren İspanyol halkı, neredeyse her gün Filistin halkına destek veren bir gösteri organize ediyor.
İspanya ve İsrail arasındaki diplomatik kriz
İspanya hükümetinin 9 Eylül'de, Gazze'deki soykırımından İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım açıklamasının ardından karşılıklı açıklamalarla iki ülke arasındaki diplomatik kriz de her geçen gün büyüdü.
Yaptırımın ardından İsrail'in suçlamaları sonrasında İspanya Tel Aviv Büyükelçisini istişare için Madrid'e geri çekti.
İsrail ise İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin Devletini resmi olarak tanıma kararı almasıyla birlikte Madrid Büyükelçisini geri çağırırken, halen İspanya'da maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.
Ayrıca bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösterilerden dolayı engellenmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez, Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Gazze'yi işgalinden dolayı uluslararası tüm spor müsabakalarından men edilmesini istemişti.
İspanya devlet televizyonu RTVE de yönetim kurulunu toplayıp, "İsrail'in çıkarılmaması halinde gelecek yıl Eurovision şarkı yarışmasına katılmama ve bu yarışmayı canlı olarak yayınlamama" kararı almıştı.
Yunanistan
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binası önünde toplanan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Eylemciler ellerindeki meşalelerle İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını protesto etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.