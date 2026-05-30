CANLI ➜ PSG: 1 - Arsenal: 1

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Arsenal takımlarının karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakem ve takım kadroları şöyle:

PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Trossard, Havertz

Goller: Dk. 6 Havertz (Arsenal), Dk. 65 Dembele (PSG)

İlk yarı

6. dakikada Arsenal 1-0 öne geçti. Marquinhos'un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top rakibine çarparak savunma arkasına düştü. Meşin yuvarlağı kapan Havertz, neredeyse PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol haricinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. İngiliz ekibi, devre arasına üstün giren taraf oldu.