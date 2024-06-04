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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika'da Filistin destekçileri, Gent şehrinin en işlek kavşağında eylem yaptı

Belçika'nın Gent şehrinde eylemciler, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla en işlek kavşakların birinde oturma eylemi yaparak trafiği engelledi.

Melike Pala  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Belçika'da Filistin destekçileri, Gent şehrinin en işlek kavşağında eylem yaptı

Ankara

Het Nieuwsblad gazetesinin haberine göre, yaklaşık 40 eylemci sabah saatlerinde şehir merkezindeki bir kavşakta kendilerini zincirleyerek oturma eylemi yaptı.

Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla trafiğin akışını engelleyen eylemciler, "Gazze'deki insanların gidecek hiçbir yeri yokken siz de işe gidemezsiniz." sloganı attı.

Eylemcilerin dağıttığı bildirilerde, "Filistin özgür olana kadar hayat normal akışında ilerlemeyecek.", "Dünya 8 aydır Gazze'deki katliamları durdurmayı başaramadı, bu yüzden bugün hayatın akışını durduruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Belçika'nın "Filistin'de yaşanan soykırımdaki pasifliği ve suç ortaklığını" protesto ettiklerini söyleyen eylemciler, "Refah İsrail tarafından acımasızca bombalanırken, Belçika sıradan bir günmüş gibi davranıyor." ifadesini kullandı.

Sürücülerden bazıları, en işlek kavşaklardan birinde yapılan eylem nedeniyle trafiğin birkaç saatliğine tıkanmasına tepki gösterirken, bazı sürücüler ise eyleme destek verdi.

Olay yerine gelen polis, eylemcileri dağıtarak protestoyu sonlandırdı.

Polisin "dağılın" çağrısına uymayan bazı eylemciler gözaltına alındı.

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