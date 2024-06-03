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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Zehra kentine girdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında yer alan Zehra kentine zırhlı araçlarla girdi.

Hosni Nedim, Mahmut Geldi  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Zehra kentine girdi

Gazze

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre İsrail askeri araçları, Zehra kentin batı kesiminde "sınırlı" şekilde ilerledi.

İsrail ordusu, kente ilerlediği sırada ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını roketlerle hedef aldı; makineli tüfeklerle yoğun ateş açtı.

Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'ne de gün içinde zırhlı araçlarla giren İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinin doğu kesimlerine de ilerlemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 479 Filistinli öldürüldü, 82 bin 777 kişi yaralandı.

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