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Dünya

Belçika'da çalışanlar emeklilik haklarında kesinti yapılması planını protesto etti

Belçika'da çalışanlar, kurulması muhtemel yeni hükümetin emeklilik haklarında kesinti başta olmak üzere uygulayacağı çeşitli kemer sıkma politikalarına karşı gösteri düzenledi.

Ata Ufuk Şeker  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Belçika'da çalışanlar emeklilik haklarında kesinti yapılması planını protesto etti

Brüksel

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, Brüksel'in merkezinde yer alan Albertine Meydanı'nda bir araya geldi.

Sendikalarının renkleri olan yeşil, kırmızı ve mavi mont ile yelekler giyen protestocular, ülkede uygulanması söz konusu olacak kemer sıkma politikalarına karşı sloganlar attı.

Göstericiler, "Emeklilik maaşlarımızdan elinizi çekin", "Emekliliğime dokunmayın", "Daha adil bir toplum için makul emeklilik maaşları istiyoruz" yazılı afişler açtı.

Protestocular, ana yolları kullanarak yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Adalet Sarayı önüne kadar yürüdü.

İşçi sendikaları temsilcileri, Belçika'da göreve gelmesi beklenen yeni hükümetin uygulaması öngörülen kemer sıkma politikalarına karşı konuşmalar yaptı. Sendika temsilcileri, yeni hükümetin ekonomik önlemlerine ve emeklilik haklarında kesinti yapma planına itiraz etti.

Öte yandan, emeklilik reformu planını protesto etmek için eğitim, ulaştırma, ceza infaz ve temizlik gibi sektörlerde çalışan binlerce kişi greve gitti.

Brüksel'de toplu ulaşım aksadı

Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin greve katılması nedeniyle şehirdeki metro, otobüs ve tramvay seferleri büyük ölçüde iptal edildi.

Demir yolu çalışanlarının da greve katılması nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin üçte ikisi iptal oldu.

Özellikle bagaj ve güvenlik hizmetleri sunan çalışanların greve gitmesi, ülkedeki hava yolu taşımacılığını da olumsuz etkiledi.

Brüksel Havalimanı'ndan bugün gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların yüzde 40'ı iptal edildi.

Charleroi Havalimanı'nda da öğlen saatlerinden itibaren gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi.

Öte yandan, Belçika'da haziran ayında yapılan seçimin ardından hükümet kurma çalışmaları halen devam ediyor.

200 günü aşkın süredir devam eden koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik müzakereler, kamu borcunu düşürecek ve bütçe açığını azaltacak çeşitli kemer sıkma politikalarını içeren reform planı etrafında sürüyor.

Söz konusu reform ile çalışanların bazı sosyal haklarını kaybedeceği öngörülüyor.

Kurulacak hükümetin genel olarak uygulaması muhtemel tasarruf tedbirleri içinde ücret artışlarını dondurmak, çalışma saatlerini uzatmak, iş sözleşmelerini daha esnek hale getirmek ve emeklilik maaşlarında kesinti de yer alıyor.

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