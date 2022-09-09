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Belçika İslam Temsil Kurulu, işleyişine müdahalesi gerekçesiyle Adalet Bakanı'nı dava edecek

Belçika İslam Temsil Kurulu, işleyişine yasa dışı şekilde müdahale ettiği için Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne hakkında dava açacağını duyurdu.

Selen Temizer   | 09.09.2022
Belçika İslam Temsil Kurulu, işleyişine müdahalesi gerekçesiyle Adalet Bakanı'nı dava edecek

Brüksel

Quickenborne, bir süredir Belçika'da Müslüman toplumu temsil eden Kurulu, görevini yerine getirmemek ve Fas ile Türkiye'nin etkisi altında olmakla suçluyor.

Bakan'ın çabaları sonucunda Kurul'un eski başkanı Salah Echallaoui 2018'de görevden alınmış, 1 Eylül'de ise Brüksel Hukuk Mahkemesi bu eylemin anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Ardından Quickenborne karara karşı dava açacağını ve "hilekarlıkla mücadeleye devam edeceğini" ifade etmişti.

Belçika İslam Temsil Kurulu, mahkeme kararına rağmen Kurul'a karşı hakaret ve aşağılama içeren tutumunu değiştirmediği için Bakan'ı dava edeceğini açıkladı.

Görevi 2018'de Faslı Echallaoui'den devralan Mehmet Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Son dönemde mevcut Adalet Bakanı'nın bize karşı aldığı pozisyonun tamamen politik gerekçeleri olduğunu tahmin ediyorum. Hiçbir objektif sebebi yoktur. Bugün tabi tutulduğumuz laiklik ilkesine aykırı ve gayrihukuki muameleyi ne buradaki Müslümanlar ne onların temsil kurumu kabul etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.


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