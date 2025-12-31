Dolar
42.97
Euro
50.47
Altın
4,332.87
ETH/USDT
2,978.30
BTC/USDT
88,212.00
BIST 100
11,256.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika Başbakanı De Wever'den 10 yıl zorlu geçecek uyarısı

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülkenin çok yüksek kamu borcu ve bütçe açığıyla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, gelecek 10 yılın zorlu geçeceği uyarısında bulundu.

Ata Ufuk Şeker  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Belçika Başbakanı De Wever'den 10 yıl zorlu geçecek uyarısı

Brüksel

De Wever, Belçika'nın Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine verdiği demeçte, ülkenin mali durumuna dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

“1980'ler ve 1990'lardaki faiz oranlarının olumlu etkileri olmadan, devasa bir kamu borcu ve büyük bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız.” diyen De Wever, "Önümüzdeki 10 yıl zor olacak. Çok fazla acıyla başa çıkmak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

De Wever, Belçika'da nüfusun yaşlandığını anımsatarak, iş gücüne katılımın ülkenin durumunu kurtarmaya yeterli olmayacağını, verimlilikte artış sağlanamadığını belirtti.

Gelecek yıllarda daha kötü haberler açıklamak zorunda kalacaklarını dile getiren De Wever, buna rağmen vatandaşların bu yükü kaldırabileceklerini ifade etti.

Belçika'da koalisyon ortağı siyasi partiler arasında 2026 bütçesi konusunda anlaşmaya varmanın uzun zaman aldığına işaret edildi.

Başbakan De Wever'in partisi Yeni Flaman İttifakı (N-VA), bütçe konusunda katı bir tutum izlerken kemer sıkma politikalarına öncelik verilmesini savunuyor.

De Wever, ülkenin yüzde 5 seviyesindeki bütçe açığını ve yüzde 106'yı aşan kamu borcunu düşürmek, bunu Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyumlu hale getirmek amacıyla 2030 yılına kadar en az 10 milyar avroluk tasarrufu öngören bir önlem paketi hazırladıklarını bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor
İstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İstihdamımız yaklaşık 33 milyon kişiyle tarihi zirveye çıkarıldı
RTÜK Başkanı Daniş: 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmıştır

Benzer haberler

Belçika Başbakanı De Wever'den 10 yıl zorlu geçecek uyarısı

Belçika Başbakanı De Wever'den 10 yıl zorlu geçecek uyarısı

Belçika, İsrail'e tüm insani yardım kısıtlamalarını kaldırma çağrısında bulundu

Brüksel Havalimanı'nda bu yıl grev nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi

Türkiye'de en çok AR-GE harcaması yapan üniversiteler belli oldu

Türkiye'de en çok AR-GE harcaması yapan üniversiteler belli oldu
Belçika, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu

Belçika, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu
Mecliste yoğun geçen bütçe maratonu sona erdi

Mecliste yoğun geçen bütçe maratonu sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet