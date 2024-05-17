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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Azerbaycan'da Fuzuli ve Şuşa'yı ziyaret etti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Şuşa şehirlerini ziyaret etti.

Ruslan Rehimov  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Azerbaycan'da Fuzuli ve Şuşa'yı ziyaret etti

Bakü

Lukaşenko, dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Bakü'de gerçekleştirdiği temasların ardından bugün uçakla Fuzuli'ye geldi. Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Lukaşenko'yu Aliyev karşıladı.

Fuzuli şehrinde Ermenistan'ın işgali döneminde yapılan yıkımı yerinde inceleyen Aliyev ve Lukaşenko'ya, burada gerçekleştirilen imar ve ihya çalışmaları hususunda bilgi verildi.

Aliyev ve Lukaşenko, daha sonra Şuşa şehrine geçerek buradaki tarihi anıtları gezdi, imar ve ihya çalışmalarını inceledi.

Lukaşenko, temaslarını tamamlamasının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.

Lukaşenko'yu Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov uğurladı.

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