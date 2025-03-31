Bazı AB ülkeleri ile İngiltere ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Madrid'de toplandı
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Ukrayna ile ilgili kararlarda Avrupa'nın sesi her zaman çıkmaktadır. Ukrayna'nın tam egemenliğini sağlamayan bir planı asla kabul etmeyeceğiz." dedi.
Madrid
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Almanya ile İngiltere ve Ukrayna'nın Dışişleri Bakanları, güvenlik konulu gündemle Madrid'de toplandı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, basına yaptığı açıklamada, toplantıda, "Avrupa'nın güvenliği ve değerlerinin korunması, Ukrayna'ya egemen ve demokratik bir ülke olarak barışın gelmesinin koordinasyonu ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik Avrupa'nın sesini yükseltmesi" başlıklarının ele alınacağını söyledi.
"Ukrayna'ya barış er ya da geç gelmeli." diyen Albares, şöyle konuştu:
"Ukrayna ile ilgili kararlarda Avrupa'nın sesi her zaman çıkmaktadır. Ukrayna'nın tam egemenliğini sağlamayan bir planı asla kabul etmeyeceğiz. AB ülkeleri olarak savaşın başlamasından itibaren tüm imkanlarımızla Ukrayna'ya yardım ediyoruz."
Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin Avrupa'nın da barış ve güvenliği olduğunu vurgulayan Albares, AB ülkelerinin eşitlik, demokrasi ve yaşam tarzı gibi değerlerini koruyacaklarını ifade etti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius da Madrid'deki toplantıya katıldı.
Trump'ın Venezuela'daki petrol şirketlerine yönelik yaptırım kararı
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'da resmi petrol şirketi PDVSA ile bağlantılı petrol şirketlerinin Venezuela'dan ham petrol ve türevi ürünleri ihraç etme izinlerinin iptal edilmesi kararıyla ilgili bir soruya Albares, "Bunun kapsamını, etkilerini analiz ediyoruz ve her kesimle diyaloglarımızı sürdürüyoruz." cevabını verdi.
İspanyol basını, Venezuela'da büyük yatırımları olan İspanyol petrol ve gaz şirketi Repsol'un Trump'ın bu yaptırım kararından dolayı 504 milyon avroluk bir zarara uğrayacağını iddia ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.