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Dünya

Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, İsrail saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, üç gündür İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkı ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Mehmet Nuri Uçar, Zerrar Cengiz   | 07.08.2022
Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, İsrail saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi

İstanbul

Aktivist ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Batı Şeria'nın Nablus kentinde toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulundu.

Gazze halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Filistinliler, İsrail'i kınayan pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Nablus kentindeki Yahudi yerleşim birimleri ile ilgili çalışmalar yürüten aktivist Nasr Ebu Ceyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs'te halkımıza karşı işlenen ırkçı işgalin suçlarını kınamak ve reddetmek için burada toplandık." dedi.

Seslerini uluslararası topluma duyurmak istediklerini dile getiren Ebu Ceyş, uluslararası toplumdan Filistin halkına karşı işlenen suçlara sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda Gazze Şeridi'nde 32 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan üst düzey yetkililerinin evlerine sabah erken saatlerinde baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'nın farklı yerlerinde düzenlenen baskınlarda Hareketin üst düzey isimlerinden 9 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, aralarında hareketin üst düzey kadrosunda yer alan Nasr el-Amur'un da bulunduğu kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre de dün gece ve bu sabah erken saatlerde İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerine düzenlediği baskınlarda 21 Filistinli gözaltına alındı.

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