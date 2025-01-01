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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Batı Şeria'da Gazze'deki yaralılar için 3 binden fazla ünite kan bağışı toplandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in yaklaşık 15 aydır bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki yaralı Filistinliler için 3 binden fazla ünite kan bağışının toplandığı bildirildi.

Awad Rjoob, Mahmut Geldi  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Batı Şeria'da Gazze'deki yaralılar için 3 binden fazla ünite kan bağışı toplandı

Gazze

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere destek için "Kanımız bir" kampanyasının 4. turunu başlattıkları belirtildi.

Batı Şeria'da pazar günü başlatılan kampanya kapsamında bugün sabah saatlerine kadar 3 binden fazla kan ünitesi bağışının toplandığı aktarılan açıklamada, toplanan kanların yarın Gazze Şeridi'ne gönderileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ndeki yaralılara destek için Batı Şeria'da gerçekleştirilen kampanyanın ilk 3 turunda 10 binden fazla kan ünitesi bağışı toplanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 553 Filistinli öldü, 108 bin 379 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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