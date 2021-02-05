Euro
8.49
Dolar
7.09
BIST 100
1,544.83
Altın
1,807.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Batı Şeria'da bir Filistinli, Yahudi yerleşimci saldırgan tarafından şehit edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilen 34 yaşındaki Filistinli Halid Mahir Nevfel'in, bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak şehit edildiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 05.02.2021
Batı Şeria'da bir Filistinli, Yahudi yerleşimci saldırgan tarafından şehit edildi

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nevfel'in sabah erken saatlerde Kalkilya yakınlarında yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine Er-risen tepesinde kurulan ve çiftlik olarak kullanılan yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir Yahudi yerleşimcinin Nevfel'e ateş açtığı ve Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nevfel'in üzerinde ve aracında yapılan aramada silah veya bıçak bulunmadığı ifade edildi.

Filistinli kaynaklar ise İsrail ordusunun, Ramallah yakınlarındaki Ras Karkar köyünde ikamet eden Nevfel'in ailesine oğullarının öldürüldüğü bilgisini verdiğini aktardı.

Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan 34 yaşındaki Nevfel'in Filistin Maliye Bakanlığında görev yaptığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda irili ufaklı yasa dışı Yahudi yerleşim noktası bulunuyor.

Çoğunluğunu fanatik Yahudilerin oluşturduğu bu noktalardaki Yahudi yerleşimciler, işgalin boyunduruğu altındaki Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Gencecik hastalar gözümüzün önünde ellerimizden kayıp gitti'
Filyasyon ekipleri yeni vakaların önlenmesi için Kovid-19'un izini sürüyor
Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı
Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi

Benzer haberler

İsrail'de krize yol açan Kovid-19 karantinasının uzatılması sorunu kabinenin 'oybirliği' ile çözüldü

İsrail'de krize yol açan Kovid-19 karantinasının uzatılması sorunu kabinenin 'oybirliği' ile çözüldü

Batı Şeria'da bir Filistinli, Yahudi yerleşimci saldırgan tarafından şehit edildi

Filistin Başbakanı, Avrupalı diplomatlarla İsrail’in hedefindeki bedevi köyünü ziyaret etti

Siyaset bilimci Falk: İsrail 'apartheid'i ortadan kaldırana kadar Filistin meselesinde barışçıl bir gelecek oluşmayacak

Siyaset bilimci Falk: İsrail 'apartheid'i ortadan kaldırana kadar Filistin meselesinde barışçıl bir gelecek oluşmayacak
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
Rusya'dan temin edilen 10 bin doz 'Sputnik V' aşısı Filistin'e ulaştı

Rusya'dan temin edilen 10 bin doz 'Sputnik V' aşısı Filistin'e ulaştı