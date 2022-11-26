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Dünya

Batı Kudüs'te bomba olabileceğinden şüphelenilen paket etkisiz hale getirildi

İsrail polisi, Batı Kudüs'te boru tipi bomba olduğundan şüphelenilen bir paketi etkisiz hale getirdi.

Enes Canlı   | 26.11.2022
Batı Kudüs'te bomba olabileceğinden şüphelenilen paket etkisiz hale getirildi

Kudüs

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün merkezindeki sembolik Asma Köprü'de polis birlikleri devriye sırasında boru tipi bomba olduğundan şüphelenilen bir paket buldu.

Şehrin girişindeki ana yol ile bölgeye giriş-çıkışların yaya ve araç trafiğine kapatılmasının ardından bomba imha ekiplerinin kontrollü bir şekilde paketi infilak ettirdiği ve kalıntılarını incelemek üzere merkeze götürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, İsrail polisinin olayı kontrol altına aldığı, halktan "uyanık ve hazırlıklı olmalarını" ve şüpheli durumları ihbar etmesini istediği aktarıldı.

İsrail'de, 23 Kasım Çarşamba Batı Kudüs’ün Givat Shaul ve Ramot kavşaklarında ayrı noktalardaki iki otobüs durağında yarım saat arayla bombalı saldırılar düzenlenmişti. Saldırıda, 1 İsrailli hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır en az 14 kişi yaralanmıştı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, İsrail makamları soruşturmaya ilişkin yayın yasağı getirmişti.

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