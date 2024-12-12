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Dünya

Başkent Şam'daki Seyyide Zeynep Camisi'ne ziyaretçilerden büyük ilgi

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunan Seyyide Zeynep Camisi, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Başkent Şam'daki Seyyide Zeynep Camisi'ne ziyaretçilerden büyük ilgi Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Ankara

Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından başkent Şam'da hayat normal dönmeye başladı.

Rejimi deviren gruplar, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için bir dizi tedbirler aldı. Bu kapsamda kamu ve eğitim kurumlarının yanı sıra ibadet yerlerinin korunmasına da önem veriliyor.

Şam'daki Seyyide Zeynep Camisi'nin avlusu ve halıları bölge halkı tarafından yıkanarak temizlendi.

Rejimin devrilmesiyle ülkenin birçok ilinden Şam'a gelen vatandaşlar camiyi ziyaret ediyor.

"Güven, barış ve hoşgörünün adresi"

Camiyi ziyaret eden Ebu Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seyyide Zeynep Camisi'nin korunması ve bölgede silahların toplanması için komiteler kuruldu. Seyyide Zeynep güven, barış ve hoşgörünün adresi." dedi.

Bölge sakinlerinden Muhammed de camiye ziyaretin yoğun olduğunu belirterek, "Durumlar iyi. İnsanların camiye geldiğini görüyoruz. Ben de buraya namaz kılmaya ve dua etmeye geldim. İnsanlar camiye 5 vakit namaz için geliyor." diye konuştu.

Başkent yakınlarındaki Seyyide Zeynep Camisi'nin adı, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Zeynep'ten gelmektedir.

Cami, barış ve birliğin sembolü olarak farklı mezheplerden Müslümanları bir araya getiren ibadet yeri olarak biliniyor.

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