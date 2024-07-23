Dolar
32.83
Euro
35.63
Altın
2,406.23
ETH/USDT
3,478.00
BTC/USDT
66,976.00
BIST 100
11,133.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, Londra’da düzenlenen Farnborough Airshow'da, uçuş gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestolarında ölü sayısı 187'ye çıktı

Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolar sürerken, şiddetli eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 187'ye yükseldi.

Dilara Karataş  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestolarında ölü sayısı 187'ye çıktı Fotoğraf: Niamul Rifat/AA

Dakka

Ülkede yayın yapan Prothom Alo gazetesine göre, geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, perşembe gününe kadar uzatıldı.

Kamuda kontenjan kararının ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 187'ye çıkarken, yüzlerce kişi yaralandı, 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Bölgedeki hastane polisi Md Bachchu Mia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestoların başladığı günden bu yana hastaneye günde ortalama 70-80 kişinin geldiğini aktardı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, protestolardaki şiddet eylemlerinden ülkenin muhalefet partilerini sorumlu tutmuştu.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekmiş, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da evde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi
Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 79 yaşındaki hasta için havalandı
Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı

Benzer haberler

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestolarında ölü sayısı 187'ye çıktı

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestolarında ölü sayısı 187'ye çıktı

Bangladeş Başbakanı, protestolardaki şiddet olaylarından siyasi rakiplerini sorumlu tuttu

Brüksel'de STK'ler AB'nin Gazze politikasını protesto etti

Bangladeş'te "kamuda kontenjan" kararı protestolarında 75 kişi öldü

Bangladeş'te "kamuda kontenjan" kararı protestolarında 75 kişi öldü
Bangladeş'te "kamuda kontenjan" kararı protestolarında ölü sayısı 45'e yükseldi

Bangladeş'te "kamuda kontenjan" kararı protestolarında ölü sayısı 45'e yükseldi
Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi eylemlerini sürdürüyor

Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi eylemlerini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet