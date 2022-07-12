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Dünya

Bangladeş'in Cox's Bazar sahili, Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli turisti ağırlıyor

Bangladeş'in sahil kenti Cox's Bazar, Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli turiste ev sahipliği yapıyor.

Güven Yılmaz   | 12.07.2022
Bangladeş'in Cox's Bazar sahili, Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli turisti ağırlıyor Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Cox's Bazar

Dünya kamuoyunda Arakanlı Müslümanların sığındığı mülteci kamplarıyla adını duyuran Cox's Bazar, 120 kilometrelik doğal kumsalıyla Bangladeş'in turizm merkezi konumunda bulunuyor.

İsmini bu bölgede görev yapan İngiliz subayı Kaptan Hiram Cox'tan alan şehrin nüfusu yaz aylarında 2 katına çıkıyor.

Bengal Körfezi'ne kıyısı bulunan Cox's Bazar, dünyanın en uzun kumsalları sıralamasında 2. sırada yer alıyor.

Medcezirleri ve gün batımıyla ünlü Cox's Bazar plajı, Kurban Bayramı'nda birçok yerli turisti ağırlıyor.

Bayram tatilinde Bangladeşliler, sahilde yürüyüş yapıyor, balık avlıyor, gün batımının keyfini çıkarıyor.

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