Euro
10.45
Dolar
8.77
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen: Rohingya krizinin kalıcı şekilde çözülmesi gerekiyor

Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Rohingyaların yaşadığı krizin Güney Asya bölgesinin huzurunu bozduğunu belirterek, "Zulüm gören insanların yüksek menfaati ve bölgenin istikrarı için Rohingya krizinin, kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor.” dedi.

Ekip   | 27.06.2021
Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen: Rohingya krizinin kalıcı şekilde çözülmesi gerekiyor

Dhaka

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, “Güney Asya Bölgesinde Güncel Barış ve Güvenlik Sorunlarını Yeniden Değerlendirmek” başlıklı uluslararası çevrim içi seminerde konuştu.

Myanmar’da yaşanan krizin bölgenin istikrarını ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin altını çizen Momen, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) krizinin artık Myanmar’ın iç meselesi olmaktan çıkarak Güney ve Güneydoğu Asya bölgelerinin huzurunu bozduğunu ve küresel bir feryada dönüştüğünü vurguladı.

Momen, bölgesel barış ve istikrara atıfta bulanarak, "Zulüm gören insanların yüksek menfaati ve bölgenin istikrarı için Rohingya krizinin, en yüksek öncelikle kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Uluslararası toplumu, Myanmar’ın kendi halkına yönelik zulmünü durdurması için baskı yapmadığı gerekçesiyle eleştiren Momen, Arakanlı Müslümanların vatanlarına geri dönebilmeleri için herkesi ses çıkarmaya davet etti.

Rohingya krizinden en çok etkilenen ülke olan Bangladeş, 1,2 milyondan fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada 5,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısı 47 milyon dozu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 366 kişi hayatını kaybetti
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Benzer haberler

Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen: Rohingya krizinin kalıcı şekilde çözülmesi gerekiyor

Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen: Rohingya krizinin kalıcı şekilde çözülmesi gerekiyor

Bangladeş’te 'iklim mültecilerinin' sayısı 10 milyonu aştı

Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Momen: Askeri teçhizatları kaliteli olduğu için Türkiye'den tedarik ediyoruz

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Momen: Askeri teçhizatları kaliteli olduğu için Türkiye'den tedarik ediyoruz
Bangladeş'ten BM Genel Sekreteri Guterres’e 'Arakan krizinin çözümüne yardım edin' çağrısı

Bangladeş'ten BM Genel Sekreteri Guterres’e 'Arakan krizinin çözümüne yardım edin' çağrısı
Bangladeş'in Myanmar sınırındaki ırmaktan 3 Arakanlı Müslüman'ın cesetleri çıkarıldı

Bangladeş'in Myanmar sınırındaki ırmaktan 3 Arakanlı Müslüman'ın cesetleri çıkarıldı