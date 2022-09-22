Dolar
18.36
Euro
18.07
Altın
1,674.55
ETH/USDT
1,276.00
BTC/USDT
18,989.00
BIST 100
3,293.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı
logo
Dünya

Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak

Baltık ülkeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı kısmi seferberlik kararı nedeniyle ülkeden kaçanlara sığınma hakkı tanınmayacağını açıkladı.

Nuri Aydın   | 22.09.2022
Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak

Ankara

Putin'in kısmi seferberlik kararının ardından binlerce kişi, komşu ülke sınır kapılarına doğru akın etti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus vatandaşlarına güvenlik gerekçeleriyle vize verilmeyeceğini duyurdu.

Rinkevics, Putin'in ülkesine şantaj yapmasının önüne geçmek ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için böyle bir adım attıklarını belirtti.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas da askere alınma kararının sığınma hakkı için yeterli sebep olmadığını ancak inançları sebebiyle zulme uğrayanlar için siyasi sığınma hakkı verdiklerini ifade etti.

Estonya İçişleri Bakanı Lauri Laanemets da "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin" tüm Rusların ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek Rusları ülkesine almalarının Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarını ihlal edebileceğini söyledi.

Laanemets, Putin'in son hamlesinin Rusya'da hoşnutsuzluğu artırmasını umduğunu belirterek sadece askerlerin ya da Rusya'nın uzak bölgelerinden değil tüm halkın tehlikeye atıldığını kaydetti.

Finlandiya sınır muhafaza makamları, Rusya'da kısmi seferberlik ilanından sonra Finlandiya'ya geçişlerde artış görüldüğünü bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasıyla küresel bir rahatlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul'un ilk katlı otoparkı cumartesi günü kapanacak

Benzer haberler

Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak

Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak

Baltık ülkeleri sınırlarını Ruslara kapattı

Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet