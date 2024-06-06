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Dünya

Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip dua istedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet etti.

Mehmet Şah Yılmaz  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip dua istedi

Ankara

Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde sokakları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gezerken karşılaştığı bir kadının yanına oturan Fidan, yaşlı kadının elini öptü ve onunla sohbet etti.

Fidan, Türkiye'den geldiğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinin çok güzel olduğunu ifade etti.

Yaşının 80 olduğunu, Çince bilmediğini ve adının "Emine" olduğunu aktaran kadın, Fidan'a çocuklarının adını da söyledi.

Bakan Fidan, yaşlı kadından dua istedi.

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