Bakan Fidan, Kaşgar'da Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret etti
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar şehrinde Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii’ni ziyaret etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki temasları kapsamında, Kaşgar şehrindeki tarihi mekanlardan Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii’ni ziyaret ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.