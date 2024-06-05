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Dünya

Bakan Fidan, Kaşgar'da Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret etti

Büşranur Koca  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Bakan Fidan, Kaşgar'da Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret etti

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar şehrinde Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii’ni ziyaret etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki temasları kapsamında, Kaşgar şehrindeki tarihi mekanlardan Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii’ni ziyaret ettiği bildirildi.

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