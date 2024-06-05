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Politika

Bakan Fidan'dan, Urumçi ve Kaşgar ziyareti paylaşımı

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretine ilişkin, "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin’deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

Büşranur Koca  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Bakan Fidan'dan, Urumçi ve Kaşgar ziyareti paylaşımı Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu." ifadesine yer verdi.

Maveraünnehir ve Fergana Vadisi’nin şehirlerini, tarihi Horasan kentlerini ve diğer coğrafyalardaki Selçuklu şehirlerini defalarca görme imkanı bulduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin’deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim. 'Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım. Bu kitap uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir' diye tanımladığı ünlü eserin müellifi, büyük alim Yusuf Has Hacib'in aziz ruhuna Fatiha okudum. Allah bütün alimlerimize rahmet eylesin."

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