Bakan Fidan'dan, Urumçi ve Kaşgar ziyareti paylaşımı
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretine ilişkin, "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin’deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu." ifadesine yer verdi.
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Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu.— Hakan Fidan (@HakanFidan) June 5, 2024
Mâverâünnehir ve Fergana Vadisi’nin şehirlerini, tarihi Horasan kentlerini ve diğer coğrafyalardaki Selçuklu şehirlerini defalarca görme imkanı buldum.
Urumçi ve… pic.twitter.com/jTKRqU5ohn
Maveraünnehir ve Fergana Vadisi’nin şehirlerini, tarihi Horasan kentlerini ve diğer coğrafyalardaki Selçuklu şehirlerini defalarca görme imkanı bulduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:
"Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin’deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim. 'Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım. Bu kitap uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir' diye tanımladığı ünlü eserin müellifi, büyük alim Yusuf Has Hacib'in aziz ruhuna Fatiha okudum. Allah bütün alimlerimize rahmet eylesin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.