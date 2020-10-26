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Dünya

Bağdat'ta güvenlik güçleriyle çatışmada 1 gösterici hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmada köprüden atlamak zorunda kalan bir gösterici hayatını kaybetti.

Haydar Karaalp   | 26.10.2020
Bağdat'ta güvenlik güçleriyle çatışmada 1 gösterici hayatını kaybetti Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Tahrir Meydanı yakınındaki Cumhuriyet Köprüsü üzerinde bulunan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Söz konusu çatışma sırasında yaşanan arbedede 1 gösterici köprüden atlayarak hayatını kaybetti.

Göstericiler, hayatını kaybeden arkadaşlarının cenazesini Tahrir Meydanı'ndan kaldırdı.

Iraklı göstericiler dün, işsizlik, yolsuzluklar ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim 2019'da başlayıp 25 Ekim'de zirve yapan gösterilerin birinci yıl dönümü nedeniyle sabah saatlerinde Tahrir Meydanı'na akın etmişti. Gösteriler, bugün de devam ediyor.

Yaklaşık 600 kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Gösteri alanlarına yakın bazı binalara keskin nişancıların yerleştirildiği iddia edilmişti.

2003 sonrası Irak'taki en geniş katılımlı gösteriler olan ve uzun süre devam eden 25 Ekim gösterileri, Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümetin istifasına yol açmıştı.

Mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi, göstericileri öldürenlerin yakalanıp cezalandırılması için komisyon kurulduğunu açıklasa da çalışmalardan henüz sonuç çıkmadı.




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