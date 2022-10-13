Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füze saldırısı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendi.
Bağdat
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge ve çevresine 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların olduğu bildirildi.
Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, saldırının kim tarafından düzenlendiği de henüz bilinmiyor.
Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Irak Meclisinde bugün cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.