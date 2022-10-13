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Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendi.

Haydar Karaalp   | 13.10.2022
Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Bağdat

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge ve çevresine 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların olduğu bildirildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, saldırının kim tarafından düzenlendiği de henüz bilinmiyor.

Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Irak Meclisinde bugün cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

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