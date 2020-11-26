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Dünya

BAE'li firma Dubai ile Tel Aviv arasında ticari uçak seferlerine başladı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından Dubai ile Tel Aviv arasındaki düzenli ticari uçak seferleri başladı.

Mustafa Deveci   | 26.11.2020
BAE'li firma Dubai ile Tel Aviv arasında ticari uçak seferlerine başladı

Kudüs

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından Dubai ile Tel Aviv arasındaki düzenli ticari uçak seferleri başladı.

BAE'ye ait Flydubai firmasına ait uçak, Dubai ile Tel Aviv arasındaki düzenli uçuşlar kapsamında Ben Gurion Havalimanı'na indi.

Flydubai'nin Dubai ile Tel Aviv arasında düzenli seferlere başlaması nedeniyle Ben Gurion'da tören düzenlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, törende yaptığı konuşmada, Tel Aviv ile Dubai arasındaki ticari uçuşların başlaması nedeniyle bugünün "tarihi bir gün" olduğunu söyleyerek, "Orta Doğu'da yeni bir çağa son derece hızlı şekilde uçuyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Tel Aviv ile Dubai arasında düzenli uçuşların başlamasının iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacağını dile getirirken, BAE ile İsrail arasında imzalanan anlaşma kapsamında her iki ülke vatandaşlarının vizesiz olarak diğer ülkeyi ziyaret edebileceğini hatırlattı.

İsrail'in, BAE'yi "yeşil bölge" ilan etmesi nedeniyle bu ülkeden gelecek ziyaretçiler için yeni tip koronavirüs salgını kapsamında uygulanan karantina kuralına tabi tutulmayacak.

Flydubai, bugünden itibaren günde iki kez Dubai ile Tel Aviv arasında sefer düzenleyecek.

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.


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