Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,824.20
BTC/USDT
28,393.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BAE ile İsrail arasında imzalanan 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması' yürürlüğe girdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasından imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması yürürlüğe girdi.

Mehmet Nuri Uçar  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
BAE ile İsrail arasında imzalanan 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması' yürürlüğe girdi

Abu Dabi

BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Al Haca, Twitter hesabında Arapça, İngilizce ve İbranice dilleriyle anlaşmanın yürürlüğe girdiğine ilişkin açıklama yaptı.

Haca açıklamasında, "Bugün BAE ile İsrail arasındaki 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle yeni bir tarihi dönüm noktasına ulaşıyoruz. Anlaşma, ikili ticaret, yatırım ve fırsatların geliştirilmesine kapı aralayacak ve iki ülke arasında yeni bir işbirliği çağını başlatacak." ifadelerine yer verdi.

İsrail ile BAE, 31 Mayıs 2022'de Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalamış, 11 Aralık'ta da BAE hükümeti tarafından onaylanmıştı.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zeyudi, anlaşmanın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, ülkesiyle İsrail arasındaki petrol dışı dış ticaretin 2022'nin ilk 9 ayında yüzde 114'lük bir artış kaydederek 2 milyar dolara ulaştığını aktararak, söz konusu anlaşmanın; yenilenebilir enerji, ileri teknoloji ve gıda güvenliği alanlarında işbirliği olanaklarını artırarak ticaretteki bu atılımı pekiştireceğini vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
60 saniyede bugün (01 Nisan 2023)
Hafızalara kazınan "1 Nisan şakaları" yıllara meydan okuyor
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

Benzer haberler

BAE, Türkiye ve Suriye'ye şimdiye kadar 240 uçakla yardım malzemesi gönderdi

BAE, Türkiye ve Suriye'ye şimdiye kadar 240 uçakla yardım malzemesi gönderdi

BAE ile İsrail arasında imzalanan 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması' yürürlüğe girdi

Ramazan ayının ikinci cuma namazında on binlerce kişi Mescid-i Aksa’da saf tuttu

İsrail'de Netanyahu'nun ertelediği "yargı reformu"nun akıbeti tartışılıyor

İsrail'de Netanyahu'nun ertelediği "yargı reformu"nun akıbeti tartışılıyor
İsrail cuma namazı öncesi Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı

İsrail cuma namazı öncesi Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı
BM Raportörü, Filistinlilerin haklarını korumak için uluslararası toplumdan kararlı adımlar atmasını istedi

BM Raportörü, Filistinlilerin haklarını korumak için uluslararası toplumdan kararlı adımlar atmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet