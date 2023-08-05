BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile "bölgesel meseleleri" görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temasları kapsamında ülkesini ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Kahire
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Alameyn kentinde bir araya gelen iki lider bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.
Görüşmede, ortak işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışmalara devam edilmesinin yolları da masaya yatırıldı.
Liderler, bölgede ve dünyada artan zorluklara karşı mücadelede ortak Arap çalışmalarının artırılması konusunda mutabık kaldı.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın Mısır ziyaretinin ne zaman başladığı ve kaç gün süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.