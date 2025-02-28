Baas rejiminin yıkılmasının ardından Şam'daki Emevi Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yüzlerce Suriyeli, başkent Şam'daki Emevi Camisi'nde ilk teravih namazında saf tuttu.
Şam
Suriyeliler, ramazan öncesi bakım çalışmaları yapılan Emevi Camisi'nde cemaatle kılınan ilk teravih namazın ardından dualar edildi.
Şam Üniversitesi Eczacılık Bölümünde öğretim görevlisi Ragad Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baas rejimi olmadan ilk ramazanı yaşayacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Yıllar sonra ilk kez bu camiye geldiğini belirten Faysal, "Evimiz buraya yakın. (Eskiden) Buradan her geçtiğimizde korkumuzdan camiye giremezdik. Bugün, cami bizim olduktan sonra gelmeye karar verdik. Çok şükür zulümden kurtulduk." ifadelerini kullandı.
Faysal, "Cami eskiden bizim değildi. Caminin yanından geçtiğimizde içinde bize benzemeyen kişiler vardı." değerlendirmesini yaptı.
"Toprağın her karışının bizim olduğunu hissettiğimiz ilk ramazan"
Doğu Gutalı Baha Kurdoş da "(Beşşar) Esed'siz ilk ramazanımız. Ülkenin bize ait olduğunu, vatanın ve toprağın her karışının bizim olduğunu hissettiğimiz ilk ramazan. Bundan daha güzel bir his olamaz." ifadelerine yer verdi.
Kurdoş, ramazan sevincinin halk arasında da hissedildiğini belirterek, "Herkes mutlu ve sevinçli. Biz ise daha da mutluyuz. İnsanların durumlarının her zaman iyi olmasını diliyoruz." diye konuştu.
Baas rejimi dönemindeki ramazanlara değinen Kurdoş, "O dönemlerde ramazanlar gerçekten çok kötüydü. Allah'a hamdolsun, o günler artık bitti. O zamanlar mutsuz ve kasvetliydi. İhtiyaç ve yoksulluk içinde acı çektik." ifadelerini kullandı.
"Mutluyuz, gururluyuz, cami bizim oldu"
Doktor Rava Akaşe de devrik Esed rejimi olmadan ilk ramazan ayına girdikleri için "tarifsiz" duygular yaşadıklarını anlattı.
Akaşe, "Eskiden teravihi evde kılardık. Ancak şimdi mutluyuz, gururluyuz, cami bizim oldu. Şam tamamen değişti." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.