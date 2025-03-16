Baas rejiminin elma kokusuyla gelen Halepçe katliamının üzerinden 37 yıl geçti
Irak'ta Saddam Hüseyin'in talimatıyla Halepçe kentine düzenlenen ve 5 bin kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının üzerinden 37 yıl geçerken, katliamın izleri ise sakat kalan ve yakınlarını kaybeden binlerce kişi için hala devam ediyor.
Erbil
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, İran-Irak Savaşı döneminde Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi'nin son aşamasında Halepçe saldırısını gerçekleştirdi.
Baas rejimi lideri Saddam, savaşta İran'a destek vermekle suçladığı Halepçe’nin kimyasal silahlarla bombalanması talimatını verdi.
Saddam'ın talimatı üzerine "Kimyasal Ali" olarak tanınan kuzeni Ali Hasan el-Mecid'in komutasında 16 Mart 1988'de İran sınırına çok yakın bir mesafede yer alan ve o dönem küçük bir ilçe olan Halepçe'ye hardal ve sarin gazlarının bulunduğu bombalarla saldırı yapıldı.
Elma kokusuyla gelen katliamda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Halepçe kent merkezi ve yakınındaki yerleşimlere sabah saat 10.50 sularında gerçekleşen saldırıyla kentte keskin bir elma kokusu yayılmaya başladı.
Elma kokusunun neden kaynaklandığından habersiz olan 5 bin kişi evlerinin önünde, saldırıdan kaçmaya çalışırken yada araçlarının içinde birbiri üzerine yığılarak hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi ise yaralandı.
Saldırı sonrası geride kalanlar ise ikinci bir saldırı korkusuyla araçlarla veya yaya olarak İran sınırına doğru kaçmaya çalıştı.
Saddam saldırıdan haberi olmadığını öne sürdü
Irak, 1980'de İran ile girdiği 8 yıl süren savaşta, kendisine muhalif olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğine (KYB) bağlı Peşmergelerle de savaşıyordu.
Saddam, İran güçlerinin Peşmergelerle Halepçe'yi kontrol ettiğini öğrenmesi üzerine saldırı talimatı verdi. Baas rejimi, İran ve Peşmerge güçlerini püskürtmek için Halepçe'ye savaş uçaklarının taşıdığı kimyasal silah içeren bombalarla saldırdı.
ABD'nin 2003'teki işgalinden sonra yakalanan Saddam ise mahkeme sırasında Halepçe'ye kimyasal saldırıdan haberdar olmadığını ve olayı sadece medyadan duyduğunu öne sürdü.
Saldırıdan kalan patlamamış bir bomba
IKBY, Irak’ın Halepçe'yi il olarak kabul etmesini ve tazminat ödemesini bekliyor
Halepçe'deki katliamın üzerinden 37 yıl geçerken, kimyasal gazların kalıntıları nedeniyle sakat kalan ve yakınlarını kaybeden binlerce kişinin acısı ise devam ediyor.
Erbil, daha önce Süleymaniye'ye bağlı olan Halepçe'nin Mart 2014’te il olmasına karar verirken, Bağdat’ın da Halepçelilere tazminat ödemesi ve kentin il olarak kabul edilmesi talebini yineliyor.
IKBY’de her yıl 16 Mart’ta başta Halepçe'de olmak üzere yetkililer, diplomatik temsilciler ve vatandaşların katılımıyla katliamda hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.