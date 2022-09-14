Dolar
18.24
Euro
18.22
Altın
1,697.69
ETH/USDT
1,590.30
BTC/USDT
20,100.00
BIST 100
3,446.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile futbolcu Lorenzo Venuti, UEFA Konferans Ligi’nde Medipol Başakşehir takımıyla yarın oynayacakları maça ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile futbolcu Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla yarın oynayacakları maça ilişkin Roazhon Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Azerbaycan'ın son şehitlerinden Astsubay Ahmedov'un hayat hikayesi yürekleri dağladı

Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit düşen ve yetimhanede büyümüş Astsubay Sebuhi Ahmedov'u, son yolculuğunda binlerce Azerbaycanlı uğurladı.

Ruslan Rehimov   | 14.09.2022
Azerbaycan'ın son şehitlerinden Astsubay Ahmedov'un hayat hikayesi yürekleri dağladı

Bakü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonlarını önlerken şehitler verdi.

Şehitlerden biri de 2 yaşındayken ebeveynini kaybeden ve yetimhanede büyüyen Komando Astsubay Sebuhi Ahmedov'du (26).

Ahmedov'un ailesi olmadığını öğrenen Azerbaycanlılar, cenaze törenine akın etti. Ahmedov'un naaşı, binlerce kişinin katılımıyla Bakü'deki şehitlikte defnedildi.

Azerbaycanlılar, şehit Ahmedov'un taziye evini ziyaret ederek hayattaki tek yakını olan kardeşi Senan Ahmedov'u teselli etmeye çalıştı.

Senan Ahmedov, şehit kardeşini, AA muhabirine anlattı.

İki yaşlarından itibaren yetimhanede büyüdüklerini, sonra hayata atılarak çalışmaya başladıklarını söyleyen Senan Ahmedov, "Kardeşim 2. Karabağ Savaşı'nda da savaştı. 4 madalyası var. Orda yaralanmıştı fakat iyileştikten sonra tekrar savaşa geri döndü. Savaştan sonra komando birliğine katıldı. Takım komutanıydı." dedi.

Şehadetinden bir gün önce kardeşiyle konuştuğunu anlatan Senan Ahmedov, "İyi olduğunu, onu düşünmememi söylemişti. Sabah telefon ettim. Telefonu bir arkadaşı açtı. 'Kardeşinin intikamını aldık' dedi. Şehit olduğuna inanmadım cenazesini görene kadar." ifadelerini kullandı.

Senan Ahmedov, kardeşiyle tüm zorlukları birlikte atlattıklarını belirterek, "İyi bir kardeşti. Emrindeki askerlere, sınıf arkadaşlarına, yetimhanedeki çocuklara karşı hep iyiydi. Yumuşak kalpliydi. Ev alalım diyordu. Şimdi ona kabir evi kısmet oldu. Hep dua ediyordum ki ona bir şey olmasın. Hep düşünüyordum ki o şehit olursa ben onun cenazesini yalnızca nasıl taşırım. Cenazesine çok kişi katıldı. Kimisi anne, kimisi akraba, kimisi de dost gibi geldi ve kardeşimi yalnız bırakmadılar." dedi.

Şehit Ahmedov'un büyüdüğü yetimhanede çalışan Sehavet Hasanov da "Çok vatansever ve yiğit çocuktu. Bugün onu defnettik. Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum, binlerce insan uğurlamaya geldi" diye konuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama
Türkiye ve UNICEF, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı yeniledi
İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı
Sosyal konut projesine başvurular birinci gününde 500 bini geçti
Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Azerbaycan'ın son şehitlerinden Astsubay Ahmedov'un hayat hikayesi yürekleri dağladı

Azerbaycan'ın son şehitlerinden Astsubay Ahmedov'un hayat hikayesi yürekleri dağladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu bozmaya muktedirdir, Türkiye'nin desteği tamdır

Fahrettin Altun'un "Küresel Kaos Çağında İstikrarlaştırıcı Bir Güç: Türkiye" kitabı Azerbaycan'da yayımlandı

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışları sürüyor

Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışları sürüyor
ABD, bölge ülkelerini Azerbaycan ile Ermenistan ateşkesi için etkilerini kullanmaya çağırdı

ABD, bölge ülkelerini Azerbaycan ile Ermenistan ateşkesi için etkilerini kullanmaya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet