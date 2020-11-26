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Dünya

Azerbaycan'dan Fransız Senatosunun sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni' tanıyan kararına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararının "taraflı" ve "provokasyon" olduğunu açıkladı.

Dmitri Chirciu   | 26.11.2020
Azerbaycan'dan Fransız Senatosunun sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni' tanıyan kararına tepki

Bakü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız Senatosunun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyan kararı değerlendirildi.

Söz konusu kararın Ermenistan yanlısı senatörler tarafından önerildiği belirtilen açıklamada, "Fransız senatosunun taraflı bir karar onaylaması provokasyon olarak kabul edilebilir." ifadelerine yer verildi.

Senatoda onaylanan kararın yasal gücü olmadığı kaydedilen açıklamada, "Arabuluculuk rolünü üstlenen bir ülke tarafından böyle bir kararın kabul edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığı konusunda ciddi şüphe uyandırıyor. Bu karar, Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olan Fransa’nın itibarını da baltalıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Fransa’daki Ermenilerin Dağlık Karabağ meselesini seçim öncesi kullandığı vurgulanan açıklamada, Fransa hükümetinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediği anımsatıldı.

Açıklamada, "Fransız Senatosu, önyargılı kararlar kabul etmesi yerine bölgede barış, istikrar ve gelişime hizmet edecek faaliyetlerle meşgul olarak hem Fransa'nın çıkarına hem de bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olur." ifadeleri kullanıldı.

Fransız Senatosunda, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan karar bugün onaylanmıştı.



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